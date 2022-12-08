«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в матче КХЛ

«Авангард» на своей площадке принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.
В составе хозяев отличились Иван Телегин и Арсений Грицюк.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрия Кагарлицкого, Никиты Дыняка и Дмитрия Юдина.
Таким образом, команда Михаила Кравца с 46 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Юрия Бабенко находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 43 очка.
В следующем матче «Авангард» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву», а «Ак Барс» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 19 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
1:0 – Телегин (Грицюк, Толчинский), 7:32
2:0 – Грицюк (Чистяков, Толчинский), 17:38
2:1 – Кагарлицкий (Шипачев), 30:53
2:2 – Дыняк (Сафонов), 36:22
2:3 – Юдин (Шипачев), 62:46.