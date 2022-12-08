«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в матче КХЛ

«Авангард» на своей площадке принимал «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу казанского клуба.

В составе хозяев отличились Иван Телегин и Арсений Грицюк.

Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Дмитрия Кагарлицкого, Никиты Дыняка и Дмитрия Юдина.

Таким образом, команда Михаила Кравца с 46 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Юрия Бабенко находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 43 очка.

В следующем матче «Авангард» отправится на выезд к «Салавату Юлаеву», а «Ак Барс» примет дома «Куньлунь». Обе игры состоятся 19 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» – «Ак Барс» – 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы:

1:0 – Телегин (Грицюк, Толчинский), 7:32

2:0 – Грицюк (Чистяков, Толчинский), 17:38

2:1 – Кагарлицкий (Шипачев), 30:53

2:2 – Дыняк (Сафонов), 36:22

2:3 – Юдин (Шипачев), 62:46.