«Автомобилист» обыграл «Трактор», одержав пятую победу кряду в КХЛ

«Автомобилист» на своей площадке оказался сильнее «Трактора» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу екатеринбургского клуба.

В составе хозяев отличились Джесси Блэйкер и Ефим Гуркин.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Алексея Бывальцева.

Таким образом, команда Николая Заварухина одержала пятую победу кряду и с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матч «Автомобилист» примет дома «Адмирал», а «Трактор» сыграет в Челябинске с «Сибирью». Оба противостояния состоятся 19 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – «Трактор» – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

0:1 – Бывальцев (Бурдасов), 9:30

1:1 – Блэкер (), 19:12

2:1 – Гуркин (Да Коста), 26:09