Виктор Козлов: «Сибирь» играла жестко, но по правилам. Мы выдержали удар

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов дал комментарий после победы своей команды над «Сибирью» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая боевая игра, было много борьбы, столкновений. «Сибирь» играла жестко, но по правилам. Мы выдержали удар», - приводит слова специалиста пресс-служба уфимского клуба.

После этой встречи команда Виктора Козлова с 49 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Андрея Мартемьянова находятся на третьей строчке, имея в своем активе 51 очко.

В следующем матче «Салават Юлаев» примет дома «Авангард», а «Сибирь» отправится в гости к «Трактору». Оба противостояния состоятся 19 декабря.