Заварухин - о победе над «Трактором»: Самый тяжелый домашний поединок

Главный тренер «Автомобилиста» дал комментарий после победы своей команды над «Трактором» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Самый тяжелый домашний поединок, «Трактор» - хорошо организованная команда. Много отдали эмоций в прошлых играх, сегодня этого не хватало», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Команда Николая Заварухина одержала пятую победу кряду и с 59 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. Подопечные Анвара Гатиятулина находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем матч «Автомобилист» примет дома «Адмирал», а «Трактор» сыграет в Челябинске с «Сибирью». Оба противостояния состоятся 19 декабря.