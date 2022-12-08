«Металлург» уступил «Нефтехимику», потерпев третье поражение подряд в КХЛ

«Нефтехимик» на своей площадке оказался сильнее «Металлурга» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамского клуба.
В составе победителей дубль оформил Илья Федотов. Также один раз отличился Булат Шафигуллин.
Гости ответили заброшенными шайбами в исполнении Брендэна Лайпсика и Филиппа Майлле.
Таким образом, команда Олега Леонтьева с 35 очками располагается на 10-й позиции турнирной таблицы Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьева потерпели третье поражение кряду и находятся на второй строчке, имея в своем активе 52 очка.
В следующем матче «Нефтехимик» примет дома «Барыс», а «Металлург» сыграет в Магнитогорске с «Амуром». Оба противостояния состоятся 19 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» – «Металлург» – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Голы:
0:1 – Лайпсик (Майе, Дронов), 13:04
1:1 – Федотов (), 22:12
2:1 – Шафигуллин (), 35:40
3:1 – Федотов (Галимов), 39:21
3:2 – Майлле (Дронов, Лайпсик), 57:49.