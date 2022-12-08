«Куньлунь» оказался сильнее «Локомотива» в матче КХЛ

«Локомотив» на своей площадке принимал «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу китайского клуба.

В составе гостей отличился Джек Родвальд.

Таким образом, команда Игоря Никитина с 54 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Грэга Айрленда находятся на 10-й строчке, имея в своем активе 32 очка.

В следующем матче «Локомотив» сыграет в Ярославле с «Сочи», а «Куньлунь» отправится на выезд к «Ак Барсу». Оба противостояния состоятся 19 декабря.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» – «Куньлунь» – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: 0:1 – Родвальд (), 19:19.