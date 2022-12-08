СКА обыграл минское «Динамо», одержав шестую победу кряду. Гусев оформил дубль

СКА на выезде оказался сильнее минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу петербургского клуба.
В составе победителей дубль оформил Никита Гусев. Также по одному разу отличились Дамир Жафяров, Дмитрий Яшкин и Александра Волкова.
Хозяева ответили заброшенными шайбами в исполнении Вадима Мороза, Джозефа Душака и Игоря Мартынова.
Таким образом, команда Романа Ротенберга одержала шестую победу кряду и с 69 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. Подопечные Крэйга Вудкрофта находятся на восьмой строчке, имея в своем активе 42 очка.
В следующем матче СКА сыграет в Санкт-Петербурге с «Витязем», а «Динамо» примет дома ЦСКА. Оба противостояния состоятся 19 декабря.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) – СКА – 3:5 (1:0, 0:3, 2:2)
Голы:
1:0 – Мороз (Меркли, Спунер), 6:49
1:1 – Гусев (), 32:15
1:2 – Гусев (Хуснутдинов, Яшкин), 34:31
1:3 – Жафяров (Хайруллин), 35:23
2:3 – Душак (Меркли, Алистров), 41:34
3:3 – Мартынов (Гилмор, Лалонде), 42:22
3:4 – Яшкин (), 49:44
3:5 – Волков (), 52:31.