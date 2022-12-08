«Динамо» по буллитам выиграло у «Спартака» в московском дерби

«Спартак» на своей площадке принимал московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в основное время завершилась со счетом 1:1, по буллитам точнее оказались бело-голубые.

В составе хозяев отличился Тимур Хайруллин.

Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Ильи Каблукова.

Таким образом, команда Игоря Гришина с 46 очками располагается на шестой позиции турнирной таблицы Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова находятся на пятой строчке, имея в своем активе 49 очков.

В следующем матче коллективы снова будут противостоять друг другу, но игра 20 декабря состоится уже на домашнем стадионе «Динамо».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» – «Динамо» (Москва) – 1:2 Б (0:0, 0:0, 1:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Хайруллин (), 47:25

1:1 – Каблуков (Муранов, Джиошвили), 49:52.