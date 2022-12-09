Два очка Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного первенства НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Нэшвилл Предаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Брэйден Пойнт. Еще по одной шайбе забросили Кори Перри, реализовавший большинство, Ник Пол и Брэндон Хэйгел в меньшинстве.

По одной результативной передаче записали на свой счет Никита Кучеров и Михаил Сергачев. Голкипер Андрей Василевский остался в запасе.

Гости ответили точными бросками Марка Янковски в меньшинстве и Александра Каррье.

«Молнии» набрали 33 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Хищники» с 26 очками идут 11-ми на Западе.