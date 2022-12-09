Передача Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа. Еще по одной шайбе забросили Кайл Коннор, Блэйк Уиллер, реализовавший численное преимущество, и Коул Перфетти.

Хозяева ответили точными бросками Роберта Томаса с передачи Владимира Тарасенко и Джошуа Лейво.

«Виннипег» набрал 35 очков и поднялся уже на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Сент-Луис» с 24 очками расположился на 12-й строчке.