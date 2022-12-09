Первый «сухарь» Самсонова в «Торонто» помог команде разгромить «Лос-Анджелес»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома нанес крупное поражение «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу канадцев, в составе которых отличились Пьер Энгвалль, реализовавший численное преимущество, Давид Кампф, Уильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюз.
Российский голкипер хозяев Илья Самсонов впервые отыграл на ноль в составе «Торонто».
«Кленовые листья» набрали 40 очков и идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции.
«Короли» с 32 очками пятые на Западе.
источник: «Советский спорт»