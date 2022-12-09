Первый «сухарь» Самсонова в «Торонто» помог команде разгромить «Лос-Анджелес»

Правила жизни Месси, который идет на рекорд чемпионатов мира

В случае победы 9 декабря над Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 лидер сборной Аргентины Лионель Мессии практически гарантирует себе сумасшедший рекорд - 26 матчей в финальных стадиях чемпионатов мира. Но в Катар он, конечно, прибыл не за красивыми цифрами, а за титулом.