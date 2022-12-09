19 сейвов Бобровского помогли «Флориде» одержать победу над «Детройтом»

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Детройт» со счетом 5:1.

В составе «пантер» забивали Крис Терни (19-я минута), Эту Луостаринен (22), Джон Махура (23), Мэттью Кирстед (35) и Мэттью Ткачук (35).

У «крыльев» большинство реализовал Йонатан Берггрен (29).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Пантерз» набрали 30 очков и идут десятыми в турнирной таблице Восточной конференции, где «Ред Уингз», имея на одно очко больше, занимают восьмое место и, в отличие от своего соперника, пока попадают в плей-офф.

«Детройт» 10 декабря сыграет в гостях с «Далласом», «Флорида» на следующий день проведет выездную игру против «Тампы-Бэй».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» - «Детройт Ред Уингз» - 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

Голы:

1:0 – Тирни (Стаал), 18:05

2:0 – Луостаринен (Райнхарт, Барков), 21:47

3:0 – Махура (Ткачук, Беннетт), 22:45

3:1 – Берггрен (Рэймонд, Копп), 28:08 (Бол.)

4:1 – Кирстед (Э.Стаал, Казинс), 34:52

5:1 – Ткачук (Экблад, Верхэге), 35:37

Вратари: Бобровский 19/20 – Неделькович 36/41.