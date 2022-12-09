«Спасибо Богу»: Самсонов - о своем первом «сухаре» в составе «Торонто»

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов прокомментировал свою игру в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его команда разгромила «Лос-Анджелес».

«Невероятная работа всей нашей команды. Сегодня мы доминировали по всей площадке. Отмененный гол, который позволил сохранить шат-аут? Спасибо богу и спасибо видеотренерам за челлендж. Не получил приз лучшему игроку в раздевалке? Я играл хорошо, но, видимо, недостаточно для приза», - приводит слова хоккеиста клубная пресс-служба «кленовых листьев».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу канадцев, в составе которых отличились Пьер Энгвалль, реализовавший численное преимущество, Давид Кампф, Уильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюз.

Российский голкипер хозяев Илья Самсонов впервые отыграл на ноль в составе «Торонто».

«Кленовые листья» набрали 40 очков и идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции.

«Короли» с 32 очками пятые на Западе.