«Амур» расторг контракт с канадцем Кейлофом

Хабаровский «Амур» объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Эндрю Кейлофом по обоюдному согласию.

Напомним, соглашение было рассчитано до конца текущего сезона, а присоединился форвард к хабаровчанам в августе 2022 года.

В нынешнем регулярном первенстве КХЛ Кейлоф провел 16 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

После 38 игр «Амур» с 38 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, дающем право принять участие в плей-офф Кубка Гагарина. В последнем матче хабаровчане в дальневосточном дерби уступили владивостокскому «Адмиралу» (1:3).