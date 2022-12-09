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Бобков и Бракко сыграют в матче всех звезд КХЛ

Они заменят игроков в командах Восточной конференции, которые не смогли принять участие в матче.
09 декабря 2022 13:23
автор: Александр Евграфов

Голкипер «Автомобилиста» Игорь Бобков в четвертый раз в своей карьере примет участие в Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

Он заменит в составе команды дивизиона Харламова вратаря «Металлурга» Эдварда Паскуале. В этом сезоне Бобков сыграл 14 матчей, в 8 которых вместе с командой одержал победы, отразив 93,7% бросков в свои ворота.

В составе команды дивизиона Чернышева нападающий «Барыса» Джереми Бракко заменит своего одноклубника Линдена Вея. Бракко дебютирует в Матче всех звезд, в текущем сезоне на его счету 21 очко (8+13) в 34 играх. Он является вторым бомбардиром своей команды.

Ранее стало известно, что из-за травмы нападающий «Куньлунь Ред Стар» Паркер Фу не сможет принять участие в матче. В составе команды дивизиона Тарасова его заменит нападающий «Северстали» Даниил Вовченко.

Матч всех звезд КХЛ состоится 10, 11 декабря в Челябинске.

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