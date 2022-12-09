Систему подсчета очков в КХЛ не будут менять

Действующая система подсчета очков в матчах Континентальной хоккейной лиги не будет изменена, сообщается на сайте КХЛ.

К этому мнению пришли участники заседания совета руководителей клубов, состоявшегося в Челябинске.

«Мы подняли вопрос по трёхочковой системе: какие есть плюсы, какие минусы. Услышали представителей клубов и поняли, что нынешняя система работает и им нравится», - сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В настоящее время в регулярном чемпионате действует двухочковая система. Команда победитель получает два очка, команда, проигравшая в овертайме или в серии буллитов – одно очко, команда, уступившая в основное время, очков не получает.



