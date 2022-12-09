КХЛ рассмотрит вопрос изменения схемы плей-офф

Действующий формат плей-офф Континентальной хоккейной лиги возможно изменится в следующем сезоне, сообщается на сайте КХЛ.

К этому мнению пришли участники заседания совета руководителей клубов, состоявшегося в Челябинске.

«Перед началом сезона говорили об изменении формата плей-офф; прорабатываем этот вопрос — предложили клубам свой вариант, когда со второго этапа команды разных конференций могут играть между собой. Соберём мнения и подумаем, стоит ли выносить на Совет директоров», - сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В настоящее время в плей-офф выходят по восемь лучших команд Западной и Восточной конференций. В финале за Кубок Гагарина встречаются команды-победители своих сеток турнира.