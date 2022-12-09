Защитник «Питтсбурга» Летанг, перенесший инсульт, рассказал о реакции семьи: Всем было страшно

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг, перенесший недавно инсульт, признался, что его близкие страшно перепугались за него.

«Всем было страшно, если честно. Моим детям всё равно, хоккеист я или нет. Им важен папа. То же самое и с моей женой. Она знает, что в этом мире есть гораздо больше, чем хоккей. Это было тяжело, но мы прошли через это.

Мой врач? У нас есть четкое понимание, что мы потратим столько времени, сколько нам потребуется, и проведем все возможные исследования, чтобы убедиться, что мне безопасно играть», - написал хоккеист в своем твиттере.

Напомним, этот нынешний инсульт стал уже вторым для 35-летнего хоккеиста.

В текущем сезоне Летанг провел 21 матч, в котором набрал 12 (1+11) очков.