Генменеджер «Вашингтона» отреагировал на выздоровление форварда Мирошниченко от онкологии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал новость о том, что российский форвард команды Иван Мирошниченко полностью вылечился от онкологии и готов продолжить карьеру пока в КХЛ.

«Мирошниченко? Он должен был сыграть матч в КХЛ. Это будет забавно посмотреть за его игрой. Он очень хорошо играл, вернувшись после болезни, и все отчеты о его здоровье были хорошими. Позитивные новости», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Напомним, что в марте у 18-летнего хоккеиста обнаружили лимфому Ходжкина. Летом Иван прошел курс лечения, а затем возобновил карьеру.

В декабре Мирошниченко дебютировал в КХЛ в составе омского «Авангарда».