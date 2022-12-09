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Генменеджер «Вашингтона» отреагировал на выздоровление форварда Мирошниченко от онкологии

Права на хоккеиста принадлежат «столичным».
09 декабря 2022 23:33
автор: Александр Шульгин

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал новость о том, что российский форвард команды Иван Мирошниченко полностью вылечился от онкологии и готов продолжить карьеру пока в КХЛ.

«Мирошниченко? Он должен был сыграть матч в КХЛ. Это будет забавно посмотреть за его игрой. Он очень хорошо играл, вернувшись после болезни, и все отчеты о его здоровье были хорошими. Позитивные новости», - приводит слова руководителя зарубежная пресса.

Напомним, что в марте у 18-летнего хоккеиста обнаружили лимфому Ходжкина. Летом Иван прошел курс лечения, а затем возобновил карьеру.

В декабре Мирошниченко дебютировал в КХЛ в составе омского «Авангарда».

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Генменеджер «Вашингтона» отреагировал на выздоровление форварда Мирошниченко от онкологии
Права на хоккеиста принадлежат «столичным».
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