НХЛ может дисвалифицировать игрока «Сиэтла» за удар в голову защитника «Вашингтона» Алексееву

НХЛ проведёт разбирательство после эпизода с российским хоккеистом, который произошел в матче между «Вашингтоном» и «Сиэтлом» (4:1).

Напомним, что в середине второго периода защитник «Сиэтла» Джейми Олексяк ударил в голову игрока столичной команды Александра Алексеева. Россиянин получил повреждение и не смог доиграть матч. Алексеев провел на льду 7 минут и 42 секунды.

Отметим, что Олексяк получил большой штраф и удаление до конца встречи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, эпизод подробно рассмотрит департамент безопасности игроков.