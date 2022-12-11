Три очка Кучерова, Наместникова и Сергачева принесли «Тампе» победу над «Флоридой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду обыграла «Флориду Пантерз».
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Патрик Марун, Брэйден Пойнт, Михаил Сергачев и Стивен Стэмкос. Дважды партнерам ассистировали Никита Кучеров и Владислав Наместников.
Гости ответили шайбой Зака Далпа.
Ворота команд защищали Андрей Василевский и Сергей Бобровский.
«Молнии» набрали 35 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Пантеры» с 30 очками идут на 11-й позиции.
источник: «Советский спорт»