World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Питтсбург» обыграл «Баффало»: Кросби оформил дубль, у Малкина голевая передача

«Пингвины» и «клинки» сыграли вторую встречу за сутки.
11 декабря 2022 09:13
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду нанес поражение «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Сидни Кросби. Еще одну шайбу записал на свой счет Рикард Раккель, реализовавший численное преимущество.

Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Гости ответили точным броском Пейтона Кребса.

Напомним, прошедший матч стал уже вторым между командами за последние сутки. Днем ранее победа также досталась «пингвинам» (4:3).

«Питтсбург» набрал 6 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Баффало» с 26 очками остался на 13-й позиции.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Питтсбург» обыграл «Баффало»: Кросби оформил дубль, у Малкина голевая передача
«Пингвины» и «клинки» сыграли вторую встречу за сутки.
11.12.2022 09:13
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Три очка Кучерова, Наместникова и Сергачева принесли «Тампе» победу над «Флоридой»
Россияне отметились высокой результативностью.
11.12.2022 08:59
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Гурьянова помогла «Далласу» победить «Детройт»
«Звезды» дожали соперника только в овертайме.
11.12.2022 08:39
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии» до конца сезона
Форвард выигрывал чемпионат мира в 2014 году.
10.12.2022 21:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
НХЛ может дисвалифицировать игрока «Сиэтла» за удар в голову защитника «Вашингтона» Алексееву
Канадский хоккеист получил матч-штраф.
10.12.2022 19:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Это хоккей, это жизнь». Ротенберг - об уходе Знарка из «Ак Барса»
Юрий Бабенко исполняет обязанности главного тренера.
10.12.2022 17:10
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Две голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыгвть «Баффало» в матче НХЛ
Встреча прошла на льду «КиБанк Центра».
10.12.2022 09:19
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Сиэтл»
Встреча на льду «Капитал Уан Арены».
10.12.2022 08:52
Хоккей
Генменеджер «Вашингтона» отреагировал на выздоровление форварда Мирошниченко от онкологии
Права на хоккеиста принадлежат «столичным».
09.12.2022 23:33
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Защитник «Питтсбурга» Летанг, перенесший инсульт, рассказал о реакции семьи: Всем было страшно
Хоккеист попробует снова вернуться на лед.
09.12.2022 21:48
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Триумф Жиру и драма Кейна! Как Франция выбила Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 на марокканцев
В заключительном четвертьфинале чемпионата мира в Катаре действующие чемпионы мира французы благодаря голу Оливье Жиру вырвали победу у англичан (2:1), капитан которых Гарри Кейн в концовке не реализовал пенальти.
Эн-Несири забил с высоты 253 сантиметра! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
«В каком-то смысле эта сборная Марокко похожа на мой Камерун». Валерий Непомнящий — о главной сенсации ЧМ-2022
Выход марокканцев в полуфинал чемпионата мира в Катаре «Плеймейкеру» прокомментировал Валерий Непомнящий, который в 1990 году руководил первой в истории африканской сборной, добиравшейся до четвертьфинала ЧМ.
Плачь, Роналду! Гуляй, арабский мир! Как Марокко победило Португалию и стало первым в истории полуфиналистом ЧМ из Африки
Сборная Марокко благодаря голу Юссефа Эн-Несири одержала сенсационную победу в четвертьфинале чемпионата мира над Португалией (1:0) и стала первым в истории арабским полуфиналистом ЧМ.
«Неймар — иллюзорный лидер», «Отдайте эту команду иностранцу!» Что говорят о громком поражении Бразилии от Хорватии
В Бразилии болезненно переживают неудачу свой сборной в четвертьфинале с Хорватией (1:1, пенальти - 2:4). Тите уже покинул пост главного тренера, а Неймар отбивается от нападок прессы.
Ярость Месси, проделки Лаоса и смерть американского журналиста. Послесловие к суперматчу Нидерланды — Аргентина
Огненный четвертьфинал ЧМ-2022 Нидерланды – Аргентина (2:2, пенальти - 3:4) войдет в золотой фонд мирового футбола. Эмоции от игры до сих пор бьют через край.
Блахович победит Анкалаева за четверку! Расклад и лучшие ставки на UFC 282
В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович оспорят чемпионский титул в полутяжелой категории. «Плеймейкер» оценивает шансы участников этого и другого поединков вечера.
Ван Гал велик, но Месси круче! Как Аргентина чуть не пережила катастрофу, но выиграла у Нидерландов один из самых великих матчей в истории ЧМ
Второй четвертьфинал чемпионата мира в Катаре удался на славу: Аргентина вела 2:0, на 11-й компенсированной минуте позволила голландцам перевести встречу в дополнительное время (2:2) и взяла верх в серии пенальти (4:3). В полуфинале Месси и компанию ждут хорваты.
«Не надо было красить волосы и заниматься прочей ерундой». Кирьяков — о провале сборной Бразилии на ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам сенсационное поражение бразильцев от хорватов в четвертьфинале чемпионата мира (1:1, пенальти - 2:4).
Прости, Неймар, карнавала не будет! Как Хорватия отправила Бразилию домой и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Хорваты сенсационно победили бразильцев в 1/4 финала чемпионата мира - благодаря голу Бруно Петковича, сравнявшего счет в овертайме (1:1), и Доминику Ливаковичу, отразившему удар Родриго в серии пенальти (4:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика