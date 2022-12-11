«Питтсбург» обыграл «Баффало»: Кросби оформил дубль, у Малкина голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду нанес поражение «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Сидни Кросби. Еще одну шайбу записал на свой счет Рикард Раккель, реализовавший численное преимущество.

Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Гости ответили точным броском Пейтона Кребса.

Напомним, прошедший матч стал уже вторым между командами за последние сутки. Днем ранее победа также досталась «пингвинам» (4:3).

«Питтсбург» набрал 6 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

«Баффало» с 26 очками остался на 13-й позиции.