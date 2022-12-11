«Каролина» победила «Айлендерс», Кочетков оформил «сухарь»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде одолела «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Пол Штястны, Йеспери Котканиеми и Джордан Стаал. Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Ворота команд защищали Илья Сорокин и Петр Кочетков.
«Каролина» набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Островитяне» с 34 очками расположились на седьмой позиции.
источник: «Советский спорт»