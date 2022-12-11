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«Каролина» победила «Айлендерс», Кочетков оформил «сухарь»

Противостояние российских голкиперов закончилось в пользу Петра Кочеткова.
11 декабря 2022 09:37
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на выезде одолела «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Пол Штястны, Йеспери Котканиеми и Джордан Стаал. Андрей Свечников отметился результативной передачей.

Ворота команд защищали Илья Сорокин и Петр Кочетков.

«Каролина» набрала 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Островитяне» с 34 очками расположились на седьмой позиции.

источник: «Советский спорт»
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«Каролина» победила «Айлендерс», Кочетков оформил «сухарь»
Противостояние российских голкиперов закончилось в пользу Петра Кочеткова.
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