Сборная дивизиона Тарасова заняла третье место в Матче звезд КХЛ

Сборная дивизиона Тарасова победила команду дивизиона Чернышева в матче за третье место в Матче звезд КХЛ-2022. Встреча в Челябинске завершилась со счетом 11:10.

В составе победителей хет-триками отметились Иван Демидов и Максим Шалунов. На счету Демидова также победный буллит. Также шайбы забросили Виталий Пинчук, Дмитрий Рашевский, Брэндон Ип, Робин Пресс.

Среди хоккеистов дивизиона Чернышева отличились Джереми Бракко, Александр Хмелевский, Александр Шаров, Владимир Конов. Сергей Толчинский, Либор Шулак и Тревор Мерфи оформили дубли в этой встрече.

В финальном матче сыграют команды дивизионов Харламова и Боброва.