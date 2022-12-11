Федоров объяснил логику формирования состава сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер ЦСКА и член штаба сборной России Сергей Федоров объяснил, чем руководствовались специалисты при формировании состава национальной команды для участия в предстоящем Кубке Первого канала.

«Важно ли было сохранить в составе на Кубок Первого канала преемственность с Олимпиады? Это точно важно. Но мы отталкивались от взгляда в будущее. Не знаю, сколько лет. Мы не загадываем. Но мы понимаем, что этот опыт для ребят, которые первый раз попали, или для молодых ребят, которые уже бывали в такой ситуации, поможет в будущем. Мы развиваем хоккей, сборную, психологию первой национальной команды. Это правильно, я считаю, это большая ответственность, и мы это прекрасно понимаем», - приводит слова специалиста КХЛ.

Напомним, турнир пройдет c 15 по 18 декабря на льду столичной «ЦСКА-Арены». В соревнованиях также примут участие команды Белоруссии и Казахстана.

Ранее КПК являлся одним из этапов Еврохоккейтура, однако сборные России и Белоруссии отстранили от участия в европейском турнире на два года.