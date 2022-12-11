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Владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр провел первый матч в сезоне за свою команду

50-летний хоккеист отметился двумя голевыми передачами.
11 декабря 2022 21:22
автор: Александр Евграфов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991,1992) Яромир Ягр, являющийся с 2011 года владельцем хоккейного клуба «Кладно» провел первый матч в сезоне за свою команду.

50-летний Ягр провел на льду 15 минут и отметился двумя голевыми передачами, но это не помогло «Кладно» победить в матче против «Либерца» (3:7).

«Кладно» с 28 очками замыкает турнирную таблицу чешской хоккейной Экстралиги.

Ягр в составе сборной Чехии становился олимпийским чемпионов в 1998 году, и дважды чемпионом мира (2005, 2010).

источник: «Советский спорт»
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