Шайбы Кузнецова и Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Тревор Ван Римсдайк, Евгений Кузнецов, реализовавший большинство, Маркус Юханссон, забросивший буллит, Ларс Эллер и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.
Хозяева ответили шайбами Адама Лаури и Пьера-Люка Дюбуа.
«Столичные» набрали 32 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, вплотную приблизившись к кубковой восьмерке.
«Виннипег» с 37 очками остался третьим на Западе.
источник: «Советский спорт»