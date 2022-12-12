Бобровский не спас «Флориду» от поражения в матче с «Сиэтлом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» на выезде оказался сильнее «Флориды Пантерз».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Мэттью Бенирс, Андре Бураковски, Джордан Эберли, Даниэль Спронг, реализовавший большинство, и Янни Гурд.
Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы, еще одна влетела в пустые ворота.
Хозяева ответили точными бросками Эрика Стаала и Криса Терни.
«Сиэтл» набрал 35 очков и занимает четвертое место на Западе. «Флорида» с 30 очками 11-я на Востоке.
источник: «Советский спорт»