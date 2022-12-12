Гол Марченко и две результативные передачи Гаврикова помогли «Коламбусу» обыграть Лос-Анджелес

«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:5 ОТ.

В составе «мундиров» забивали Кирилл Марченко (7-я минута), Бун Дженнер, реализовавший численное преимущество (10), Патрик Лайне (31), дважды Джек Рословик, сначала в меньшинстве (38), а потом в большинстве (40) и Джонни Годро (61). Отметим, что российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал две голевые передачи, включая участие в победном голе в овертайме.

У «королей» дубль оформил Анже Копитар (25 и 45), также по шайбе забросили Блэйк Лизотт (29), Джарет Андерсон-Долан (36) и Адриан Кемпе (46).

Несмотря на победу «Блю Джэкетс» с 22 очками замыкают турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Кингз» с 35 очками идут на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.

«Коламбус» 14 декабря сыграет в гостях против «Флориды», «Лос-Анджелес» в этот же день проведет выездную встречу с «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» - «Лос-Анджелес Кингз» - 6:5 ОТ (2:0, 3:3, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Марченко (Джонсон), 6:44

2:0 – Дженнер (Годро, Рословик), 9:28 (Бол.)

2:1 – Копитар (Фиала, Калиев), 24:42

2:2 – Лизотт (Иафалло, Грундстрем), 28:25

3:2 – Лайне (Гадбрэнсон, Рословик), 30:03

3:3 – Андерсон-Долан (Дурзи), 35:02

4:3 – Рословик (Гавриков, Робинсон), 38:00 (Мен.)

5:3 – Рословик (Лайне, Годро), 39:31 (Бол.)

5:4 – Копитар (Уолкер), 44:52

5:5 – Кемпе, 45:31

6:5 – Годро (Гавриков, Лайне), 60:40