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Кузнецов о шайбе в ворота «Виннипега»: Знал, что Джонни отдаст мне пас

гол россиянина помог «столичным» одержать уверенную победу.
12 декабря 2022 09:49
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного первенства НХЛ.

«Как удалось «потеряться» в большинстве? Нам говорят, что надо закрывать вратаря. Увидел, что Карлсон получил шайбу, и знал, что два соперника наверняка пойдут на здоровяка, так что мне надо открыться у ворот. Знал, что Джонни отдаст мне пас», - приводит слова форварда клубная пресс-служба «столичных».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Тревор Ван Римсдайк, Кузнецов, реализовавший большинство, Маркус Юханссон, забросивший буллит, Ларс Эллер и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили шайбами Адама Лаури и Пьера-Люка Дюбуа.

«Столичные» набрали 32 очка и поднялись на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, вплотную приблизившись к кубковой восьмерке.

«Виннипег» с 37 очками остался третьим на Западе.

источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»
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гол россиянина помог «столичным» одержать уверенную победу.
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