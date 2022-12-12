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Марченко о дебютной шайбе в НХЛ: Не понял, что произошло

Результативное действие россиянина помогло его команде одержать победу.
12 декабря 2022 10:46
автор: Александр Шульгин

Российский нападающий «Коламбус блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал свою шайбу в ворота «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного первенства НХЛ.

«Я впечатлен, но немного не понял, что произошло: быстрый пас, быстрый бросок. Отличная игра Джонсона. Мне нужно было только не промахнуться по воротам. Легкий гол, но я очень счастлив. Я не понимал, что происходит. Смотрел на шайбу, Джонсон замахивался, потом отдал мне. Я подумал: «Окей, мне надо просто не промахнуться по пустым воротам - это легко». Бросил, попал, думаю: «О, вау, это первый гол в НХЛ. Окей».

Что сделаю с этой шайбой? Положу в своей комнате, но это только первая, мне нужно больше», - приводит слова хоккеиста американская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Коламбуса», который вырвал победу в овертайме.

В составе «мундиров», помимо Марченко, забивали Бун Дженнер, реализовавший численное преимущество, Патрик Лайне, дважды Джек Рословик, сначала в меньшинстве, а потом в большинстве и Джонни Годро. Отметим, что российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отдал две голевые передачи, включая участие в победном голе в овертайме.

У «королей» дубль оформил Анже Копитар, также по шайбе забросили Блэйк Лизотт, Джарет Андерсон-Долан и Адриан Кемпе.

Несмотря на победу «Блю Джэкетс» с 22 очками замыкают турнирную таблицу Столичного дивизиона. «Кингз» с 35 очками идут на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.

«Коламбус» 14 декабря сыграет в гостях против «Флориды», «Лос-Анджелес» в этот же день проведет выездную встречу с «Баффало».

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