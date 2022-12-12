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1 миллион рублей в пользу благотворительности 

1 миллион рублей в пользу благотворительности 
12 декабря 2022 12:29
автор: Сергей Иванов

В рамках проведения Фонбет Недели звезд хоккея генеральный директор Фонбет Сергей Анохин вручил чек на один миллион рублей Николаю Голдобину, победителю конкурса на самый красивый буллит. Игрок сможет перечислить деньги любому благотворительному фонду на свой выбор.

Сергей Анохин, генеральный директор БК Фонбет рассказал:

«Поддержка благотворительных инициатив является важной составляющей наших отношений с партнерами и, конечно, с КХЛ. Не случайно уже четыре сезона существует акция «Голевая передача», благодаря которой мы помогли многим детским командам по адаптивному хоккею. Поэтому решили наградить победителя конкурса на самый эффектный буллит именно чеком на благотворительность. Уверен, что он выберет тех, кому действительно нужна эта помощь. Фонбет неделя звезд хоккея – настоящий праздник не только для Челябинска, но и для всей страны. А на таком празднике должно быть место добрым делам».

источник: «Советский спорт»
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