Торопченко вернули в «Сент-Луис» из АХЛ

«Сент-Луис» вернул в основной состав российского форварда.

Как сообщает пресс-служба «блюзменов», из фарм-клуба вызван Алексей Торопченко. Нападающий провел с 29 ноября за «Спрингфилд» провел пять матчей в АХЛ, в которых набрал три (1+2) очка

В текущем сезоне НХЛ Алексей сыграл в 15 матчах за «Сент-Луис». В активе россиянина одно (1+0) очко.

На данный момент «Блюз» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» одержал две победы в десяти последних матчах.