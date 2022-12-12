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Торопченко вернули в «Сент-Луис» из АХЛ

В последней игре «блюзмены» уступили в овертайме «Колорадо» со счетом 2:3 ОТ.
12 декабря 2022 17:30
автор: Александр Поволоцкий

«Сент-Луис» вернул в основной состав российского форварда.

Как сообщает пресс-служба «блюзменов», из фарм-клуба вызван Алексей Торопченко. Нападающий провел с 29 ноября за «Спрингфилд» провел пять матчей в АХЛ, в которых набрал три (1+2) очка

В текущем сезоне НХЛ Алексей сыграл в 15 матчах за «Сент-Луис». В активе россиянина одно (1+0) очко.

На данный момент «Блюз» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сент-Луис» одержал две победы в десяти последних матчах.

источник: «Советский спорт»
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