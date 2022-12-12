Вратарь «Спартака» Сковронский перешел в «Авангард»

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сковронский перешел в омский «Авангард».

По информации пресс-службы красно-белых, в обмен москвичи получили права на 24-летнего форварда «ястребов» Владислава Джиошвили.

В текущем сезоне Сковронский провел всего четыре встречи за основу красно-белых и пять - в составе фарм-клуба москвичей воскресенского «Химика». Основными вратарями команды являются словак Патрик Рибар и Алексей Красиков.

Джиошвили также выступал в основном в ВХЛ (»Омские крылья») и стал третьим бомбардиром своей команды.