Передача Панарина помогла «Рейнджерс» одержать волевую победу над «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев, в составе которых отличились Крис Крайдер, Винсент Трочек, реализовавший большинство, Каапо Какко и Филип Хытил, забросивший решающую шайбу в овертайме с передачи Артемия Панарина.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин провел на площадке весь матч.

Гости, которые вели по ходу встречи 2:0 и 3:1, но упустившие преимущество, смогли ответить точными бросками Нико Хишира, Доусона Мерсера и Джека Хьюза.

«Рейнджерс» набрали 35 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Дьяволы» с 44 очками расположились на второй строчке.