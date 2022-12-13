Шайба Малкина за 35 секунд до финальной сирены принесла «Питтсбургу» победу над «Далласом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома нанес поражение «Даллас Старз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Пьер-Оливье Жозев, реализовавший большинство, и Евгений Малкин, забросивший победную шайбу за 35 секунд до окончания третьего периода.

Гости ответили точным броском Роопе Хинтца, открывшего счет уже через 13 секунд после стартового вбрасывания.

«Пингвины» набрали 38 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Даллас» с 37 очками остался вторым на Западе.