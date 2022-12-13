«Миннесота» обыграла «Эдмонтон», Капризов отметился голевой передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграла «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Мэттью Болди, реализовавший большинство с передачи Кирилла Капризова, и Фредерик Годро.

Гости ответили шайбой Зака Хаймэна, также воспользовавшегося численным перевесом.

«Дикари» набрали 32 очка и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Нефтяники» с таким же количеством очков располагаются строчкой выше.