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«Оттава» одержала сухую победу над «Анахаймом», Зайцев отметился результативной передачей

Гости ничего не смогли противопоставить «сенаторам».
13 декабря 2022 09:37
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду обыграла «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Алекс Дебринкэт, дважды реализовавший большинство. Еще одну шайбу забросил Паркер Келли с передачи Никиты Зайцева.

Российский защитник «уток» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

«Оттава» набрала 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Анахайм» с 17 очками расположился на последней строчке Запада.

источник: «Советский спорт»
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«Оттава» одержала сухую победу над «Анахаймом», Зайцев отметился результативной передачей
Гости ничего не смогли противопоставить «сенаторам».
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