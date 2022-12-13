«Оттава» одержала сухую победу над «Анахаймом», Зайцев отметился результативной передачей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду обыграла «Анахайм Дакс».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Алекс Дебринкэт, дважды реализовавший большинство. Еще одну шайбу забросил Паркер Келли с передачи Никиты Зайцева.
Российский защитник «уток» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.
«Оттава» набрала 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Анахайм» с 17 очками расположился на последней строчке Запада.
источник: «Советский спорт»