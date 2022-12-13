«Оттава» одержала сухую победу над «Анахаймом», Зайцев отметился результативной передачей

Сестры по несчастью! Как Элма и Катя борются за репутацию Криштиану Роналду после фиаско на ЧМ-2022

Элма и Катя Авейру - сестры Криштиану Роналду - после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре называют критиков своего брата «крысами», «клоунами» и «ничтожествами». А еще - предлагают 37-летнему форварду остаться в национальной команде до ЧМ-2026.