«Вашингтон Кэпиталз» не будет перестраиваться, пока играет Овечкин

Команда Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» не будет перестраиваться, пока ее капитан, россиянин Александр Овечкин не побьет рекорд Уэйна Гретцки, сообщают американские СМИ со ссылкой на владельца команды Теда Леонсиса.

По данным источника контракты на сезон-2023/24 года имеются только у десятка хоккеистов команды, и сам коллектив является вторым по среднему возрасту (30 лет). Старше лишь команда из «Питтсбурга».

«Я не собираюсь перестраивать команду. Для меня это будет означать, что мы должны будем сказать игрокам, тренерам, болельщикам что будем играть плохо, очень плохо. А если это будет так, то не думаю, что Овечкин побьет рекорд», - цитирует Леонсиса источник.

По словам Леонсиса, Овечкин просил его не играть с ним в поддавки, выпуская лишь на большинство, позволяя легко забрасывать шайбы. Он попросил поддержать конкурентоспособность команды, а сам пообещал быть сосредоточенным на завоевании еще одного Кубка Стэнли.

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Гагарина (2013) и Кубка Стэнли (2018). Он забросил 797 шайб и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и Гретцки (894).

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 32 очка и занимает 10-е место в Восточной конференции, отставая на два очка от зоны плей-офф.