Бобков в третий раз в карьере стал лучшим игроком недели в КХЛ

Вратарь «Автомобилиста» Игорь Бобков в третий раз в карьере и второй раз в этом сезоне признан лучшим вратарем недели.

Команда из Екатеринбурга одержала две победы в двух матчах. По воротам Бобкова был нанесен 71 бросок, из которых он отразил 97,18%. Коэффициент надежности составил 1,01.

Лучшим защитником недели в третий раз в карьере признан игрок «Салавата Юлаева» Григорий Панин, набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели. Гол в игре с «Авангардом» стал победным.

Лучшим нападающим недели в четвертый раз в карьере и во второй раз в сезоне признан игрок СКА Никита Гусев, который забросил четыре шайбы в двух матчах недели. На его счету победная шайба в овертайме в матче с московским «Динамо».

Лучшим новичком недели во второй раз в сезоне признан хоккеист «Витязя» Станислав Яровой, забросивший две шайбы в двух матчах.

Игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги возобновятся 19 декабря.