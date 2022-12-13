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Восемь игроков СКА вошли в состав сборной России на Кубок первого канала

Международный турнир пройдет формате «3 на 3».
13 декабря 2022 17:03
автор: Александр Евграфов

Федерация хоккея объявила состав национальной сборной на первый международный турнир сборных Кубок Первого канала по хоккею в формате «3 на 3». Состав опубликован на официальном сайте Федерации.

В состав сборной России вошли:
Вратари: Сергей Иванов (СКА), Илья Коновалов («Динамо» М).
Защитники: Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов (все – СКА).
Нападающие: Павел Кудрявцев («Динамо» М), Даниил Савунов, Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников, Егор Гурзанов (все – СКА), Станислав Яровой («Витязь»), Владислав Котков (ЦСКА), Никита Чибриков («Спартак»).

Кубок Первого канала будет разыгран 16 декабря в Москве на «ЦСКА Арене». В турнире примут участие сборные России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

источник: «Советский спорт»
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