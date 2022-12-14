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Три голевые передачи Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Встреча прошла на льду «Амали Арены».
14 декабря 2022 08:18

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей отличились Иэн Коул, Эрик Чернак, Кори Перри, Брейден Пойнт, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отдал три результативные передачи, а защитник Михаил Сергачев оформил два ассиста. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

«Кракены» ответили заброшенными шайбами в исполнении Джареда Макканна и Райана Донатто.

В следующем матче «Тампа» примет дома «Коламбус», а «Сиэтл» отправится в гости к «Каролине». Оба противостояния состоятся 16 декабря.

НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» – «Сиэтл» – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Коул (Кучеров, Хэйгл), 1:31
2:0 – Чернак (Кучеров, Пойнт), 7:24
2:1 – Макканн (Эберле), 18:39
3:1 – Перри (Сергачев, Колтон), 32:13
4:1 – Пойнт (Хедман, Кучеров), 33:28
5:1 – Колтон (Сирелли, Сергачев), 35:36
6:1 – Стэмкос (Сирелли, Хедман), 45:29
6:2 – Донато (Гурде), 59:55
Вратари: Ан. Василевский 36/38 – Грубауэр 16/20, М.Джонс 8/10.

источник: «Советский спорт»
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