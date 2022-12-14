Три голевые передачи Кучерова помогли «Тампе-Бэй» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Сиэтла» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Лайтнинг».

В составе победителей отличились Иэн Коул, Эрик Чернак, Кори Перри, Брейден Пойнт, Росс Колтон и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров отдал три результативные передачи, а защитник Михаил Сергачев оформил два ассиста. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38.

«Кракены» ответили заброшенными шайбами в исполнении Джареда Макканна и Райана Донатто.

В следующем матче «Тампа» примет дома «Коламбус», а «Сиэтл» отправится в гости к «Каролине». Оба противостояния состоятся 16 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Сиэтл» – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы:

1:0 – Коул (Кучеров, Хэйгл), 1:31

2:0 – Чернак (Кучеров, Пойнт), 7:24

2:1 – Макканн (Эберле), 18:39

3:1 – Перри (Сергачев, Колтон), 32:13

4:1 – Пойнт (Хедман, Кучеров), 33:28

5:1 – Колтон (Сирелли, Сергачев), 35:36

6:1 – Стэмкос (Сирелли, Хедман), 45:29

6:2 – Донато (Гурде), 59:55

Вратари: Ан. Василевский 36/38 – Грубауэр 16/20, М.Джонс 8/10.