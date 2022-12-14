Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Чикаго»

«Вашингтон» на выезде оказался сильнее «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу «Кэпиталз».

В составе победителей хет-трик оформил российский нападающий Александр Овечкин, в активе которого помимо этого одна результативная передача. Форвард Евгений Кузнецов оформил ассист. Также по одному разу отличились Тревор ван Римсдайк, Ник Дауд, Энтони Манта и Дмитрий Орлов.

«Блэкхокс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Тайлера Джонсона, Джонатана Тэйвза и Макса Доми.

В следующем матче «Вашингтон» примет дома «Даллас», а «Чикаго» на своей арене сыграет с «Вегасом». Оба противостояния состоятся 16 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» – «Вашингтон» – 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Голы:

0:1 – Овечкин (Шири, Карлсон), 1:24

0:2 – Овечкин (Милано, Шири), 8:14

1:2 – Джонсон (Хайра, Маккейб), 19:00

1:3 – ван Римсдайк (Строум, Овечкин), 24:56

2:3 – Тэйвз (Рэддиш), 31:38

2:4 – Дауд (Обе-Кюбель, Хэтэуэй), 37:18

2:5 – Овечкин (Кузнецов, Манта), 46:34

2:6 – Манта (Дженсен), 49:59

3:6 – Доми (Кэйн, Митчелл), 58:51

3:7 – Орлов (Хэтэуэй, Обе-Кюбель), 59:24

Вратари: Мразек 23/30 – Линдгрен 26/29.