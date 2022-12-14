Шат-аут Бобровского принес «Флориде» победу над «Коламбусом»

«Флорида» на своей площадке оказалась сильнее «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «Пантерз».
В составе победителей отличились Брэндон Монтур, Мэттью Ткачак, Александр Барков и Сэм Райнхарт.
Российский вратарь Сергей Бобровский оформил шат-аут, отразив 22 броска.
В следующем матче «Флорида» примет дома «Питтсбург», а «Коламбус» отправится в гости к «Тампе-Бэй». Оба противостояния состоятся 16 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» – «Коламбус» – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы:
1:0 – Монтур (Райнхарт, Форслинг), 9:04
2:0 – Ткачак (Барков, Райнхарт), 23:47
3:0 – Барков (Ткачак, Форслинг), 39:16
4:0 – Райнхарт (), 58:14
Вратари: Бобровский 22/22 – Мерзликин 22/25.
источник: «Советский спорт»