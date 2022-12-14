«Торонто» не оставил шансов «Анахайму», Самсонов оформил второй шат-аут кряду в НХЛ

«Торонто» на своей площадке оказался сильнее «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу «Мэйпл Лифс».
В составе победителей дубль оформил Александр Керфут. Также по одноу разу отличились Джон Таварес, Ти Джей Броди, Майкл Бантинг, Пьер Энгвалль и Джоуи Андерсон.
Российский вратарь Илья Самсонов оформил второй подряд шат-аут в этом матче, отразив 29 бросков.
В следующем матче «Торонто» отправится на выезд к «Рейнджерс», а «Анахайм» сыграет в гостях у «Монреаля». Оба противостояния состоятся 16 декабря.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» – «Анахайм» – 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Голы:
1:0 – Керфут (Тимминс, Энгвалл), 1:58
2:0 – Таварес (Тимминс, Марнер), 8:41
3:0 – Броди (Мэттьюс, Тимминс), 32:16
4:0 – Бантинг (Марнер, Таварес), 36:33
5:0 – Керфут (Хольмберг, Джиордано), 42:37
6:0 – Энгвалль (Хольмберг, Сандин), 45:42
7:0 – Андерсон (Сандин, Хольмберг), 58:20
Вратари: Самсонов 28/28 – Гибсон 25/27, Достал 10/15.