«Вегас» обыграл «Виннипег», Мироманов забросил дебютную шайбу в НХЛ

«Вегас» на выезде оказался сильнее «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу «Голден Найтс».

В составе победителей по дублю оформили Марк Стоун и Джонатан Маршессо. Также по одному разу отличились Уильям Карлссон и Даниил Мироманов, для которого этот гол стал дебютным в НХЛ. Кроме того, в активе россиянина две результативные передачи.

«Джетс» ответили заброшенными шайбами в исполнении Марка Шайфли (трижды), Моргана Бэррона и Сэма Ганье.

В следующем матче «Вегас» отправится на выезд к «Чикаго», а «Виннипег» примет дома «Нэшвилл». Оба противостояния состоятся 16 декабря.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» – «Вегас» – 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Голы:

1:0 – Шайфли (Уилер, Моррисси), 9:22

1:1 – Мироманов (Карлссон, Смит), 11:30

1:2 – Стоун (Стивенсон, Хаг), 20:58

2:2 – Баррон (Сэмберг, Лаури), 31:16

2:3 – Стоун (Стивенсон), 35:34

3:3 – Ганье (Стенлунд, Диллон), 36:13

4:3 – Шайфли (Коннор), 41:41

4:4 – Маршессо (Стивенсон, Мироманов), 49:38

4:5 – Маршессо (Стивенсон, Мироманов), 57:44

4:6 – Карлссон (Макнэбб, Смит), 58:36

5:6 – Шайфли (Диллон, Дюбуа), 59:58

Вратари: Хеллибак 27/32 – Хилл 29/34.