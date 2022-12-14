«Испытываю что-то вроде счастья»: Овечкин - о 800-м голе в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросившую свою 800-ю шайбу в НХЛ, дал комментарий относительно своего достижения. .

«Как только это произошло, я почувствовал некоторое облегчение. В целом испытываю что-то вроде счастья», - приводит слова хоккеиста зарубежная пресса.

Напомним, что Овечкин отличился трижды в матче против «Виннипега» (7:3). В его активе стало 800 шайб за карьеру в НХЛ.

Таким образом, форвард приблизился к Уэйну Гретцки, который с 894 шайбами является лучшим снайпером в истории лиги.