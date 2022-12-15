Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на своем льду обыграла «Детройт Ред Уингз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Фредерик Годро. Еще по одной шайбе забросили Мэтт Дамба и Матс Цукарелло, которому ассистировал Кирилл Капризов.

Одну из двух своих шайб Годро провел в большинстве.

Гости ответили точным броском Эльмера Седерблома.

«Дикари» набрали 34 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции «Крылья» с 32 очками 11-е на Востоке.