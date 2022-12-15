«Оттава» едва не упустила победу над «Монреалем», Зайцев и Додонов набрали по очку

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» на своем льду нанесла порадение «Монреаль Канадиенс».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые быстро повели 3:0 после точных бросков Шейна Пинто с передачи Никиты Зайцева, Дрейка Батерсона, реализовавшего большинство, и Брэдена Ткачука, также воспользовавшегося численным преимуществом.
Гости ответили шайбами Кирби Даха и Кристиана Дворака, которому ассистировал Евгений Дадонов.
«Сенаторы» набрали 28 очков и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
«Монреаль» с 30 занимает соседнюю, 12-ю позицию.
источник: «Советский спорт»