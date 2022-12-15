Кузьменко принес «Ванкуверу» победу над «Калгари»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на выезде обыграл «Калгари Флэймз».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в серии буллитов в пользу гостей, которые повели 2:0 уже ко второй минуте первого периода усилиями Бо Хорвата и Конора Гарлэнда.

Хозяева смогли отыграться и выйти вперед после точных бросков Микаэля Баклунда, реализовавшего большинство, Эндрю Манджипане и Тревора Льюиса, однако Шелдон Дрис с передачи Андрея Кузьменко смог восстановить равновесие.

В итоге судьба матча решалась в серии буллитов, в которой точнее оказались гости. Победный бросок реализовал Кузьменко.

«Ванкувер» набрал 29 очков и вышел на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Калгари» на три очка больше, команда расположилась строчкой выше.